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2 сентября 2025, 17:23

Греция без Янниса Адетокунбо проиграла Боснии и Герцеговине на Евробаскете, Израиль победил Бельгию

Руслан Минаев

Греция уступила Боснии и Герцеговине в матче группового турнира чемпионата Европы — 77:80.

Игру пропускал лидер греков Яннис Адетокунбо. У Греции самым результативным игроком стал Костас Слукас — 15 очков и 8 передач. У боснийцев по 18 очков набрали Юсуф Нуркич и Джон Роберсон.

Греция обеспечила себе выход в плей-офф — 7 очков и первое место в группе C. Босния и Герцеговина (6) — на второй строчке.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Греция — Босния и Герцеговина — 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)

2 сентября. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».

Группа D

Бельгия — Израиль — 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)

2 сентября. Катовице. «Spodek Arena».

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Сборная Греции по баскетболу
Сборная Израиля по баскетболу
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