Германия разгромила Португалию и стала вторым четвертьфиналистом Евробаскета

Сборная Германии обыграла Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 85:58.

Самым результативным игроком матча стал центровой португальской команды Немиас Кета, который набрал 18 очков и сделал 11 подборов. У немцев большего всего очков на счету Франца Вагнера и Денниса Шредера — по 16.

Сборная Германии стала второй командой после Турции, которая вышла в четвертьфинал турнира. Следующим соперником немцев будет победитель матча Италия — Словения.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Германия — Португалия — 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)

6 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».