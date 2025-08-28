Франция разгромила Бельгию на Евробаскете-2025
Сборная Франции с крупным счетом победила Бельгию в матче первого тура Евробаскета — 92:64.
Во втором туре группы D французы сыграют со Словенией 30 августа, бельгийцы встретятся с Исландией 30 августа.
В группе С Босния и Герцеговина победила Кипр — 91:64.
30 августа боснийцы встретятся с Испанией, киприоты в этот же день сыграют с Грецией.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Бельгия — Франция — 64:92 (10:18, 17:25, 22:27, 15:22)
28 августа. Катовице. «Spodek Arena».
Группа C
Босния и Герцеговина — Кипр — 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15)
28 августа. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».
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