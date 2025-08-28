Франция разгромила Бельгию на Евробаскете-2025

Сборная Франции с крупным счетом победила Бельгию в матче первого тура Евробаскета — 92:64.

Во втором туре группы D французы сыграют со Словенией 30 августа, бельгийцы встретятся с Исландией 30 августа.

В группе С Босния и Герцеговина победила Кипр — 91:64.

30 августа боснийцы встретятся с Испанией, киприоты в этот же день сыграют с Грецией.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Бельгия — Франция — 64:92 (10:18, 17:25, 22:27, 15:22)

28 августа. Катовице. «Spodek Arena».

Группа C

Босния и Герцеговина — Кипр — 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15)

28 августа. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».