ФИБА может перенести матчи квалификации Евробаскета на 2021 год

ФИБА прорабатывает вариант, при котором ноябрьское «окно» на квалификационные матчи сборных к чемпионату Европы будут перенесены на 2021 год, сообщает AS.

Данное решение связано с желанием предоставить национальным чемпионатам больше времени на проведение матчей сезона-2020/21, который может стартовать позже привычных сроков в связи с пандемией коронавируса.

Квалификационные матчи могут быть перенесены на февраль, когда уже запланировано другое «окно». В таком случае проведение игр можно было бы совместить.

Также рассматривается вариант с переносом на лето, до или после олимпийских квалификационных турниров.