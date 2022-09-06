Федерация баскетбола Турции подаcт иск в CAS с требованием пересмотреть результат матча против Грузии на Евробаскете
Федерация баскетбола Турции подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием пересмотреть результат матча чемпионата Европы против Грузии (107:109 2ОТ), утверждает Eurohoops.
Протест, который турецкая команда подавала по итогам матча, был отклонен.
Турция указала на эпизод после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе в четвертой четверти. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако, когда были выполнены штрафные броски, счетчик уже показывал 4:26.
В момент инцидента Грузия вела в счете три очка — 62:59.
В результате потасовки оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки.
Во время эпизода болельщики начали бросать на площадку разные предметы. Матч был прерван на 10 минут.
ФИБА отклонила протест сборной Турции по поводу «потерянных» 22 секунд в матче против команды Грузии на Евробаскете-2022.