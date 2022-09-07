Дончич набрал 47 очков в матче против Франции и установил рекорд Евробаскета в 21 веке

Сборная Словении обыграла Францию со счетом 88:82 в матче 5-го тура группы В чемпионата Европы-2022.

В этой игре разыгрывающий сборной Словении Лука Дончича набрал 47 очков и установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы.

Лучший результат в истории турнира принадлежит баскетболисту сборной Бельгии Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Баскетбол

Чемпионат Европы

Группа B

Франция — Словения — 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)

7 сентября. Кельн. «Lanxess Arena».