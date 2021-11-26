Андрей Кириленко: «Здорово начать отбор с победы над главным конкурентом»
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над Италией (92:78) в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2023.
Встреча стала дебютной для главного тренера команды Зорана Лукича.
«В первую очередь, очень рад за нашего нового главного тренера, — сказал «СЭ» Кириленко. — Здорово начать отбор с победы над главным конкурентом. Понравилось, как ребята агрессивно действовали на обеих половинах площадки. Как дебютанты сборной проявили себя. Надо продолжать в том же духе. Плюс отмечу отличную поддержку болельщиков и качественную организацию матча в Санкт-Петербурге. В условиях пандемии сейчас очень непросто даются те моменты, которые раньше казались обыденными. Теперь надо закрепить успех в матче с Исландией в ближайший понедельник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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