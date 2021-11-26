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Андрей Кириленко: «Здорово начать отбор с победы над главным конкурентом»

Глава РФБ Кириленко рад за тренера Лукича после победы России над Италией
21:46
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над Италией (92:78) в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2023.

Встреча стала дебютной для главного тренера команды Зорана Лукича.

«В первую очередь, очень рад за нашего нового главного тренера, — сказал «СЭ» Кириленко. — Здорово начать отбор с победы над главным конкурентом. Понравилось, как ребята агрессивно действовали на обеих половинах площадки. Как дебютанты сборной проявили себя. Надо продолжать в том же духе. Плюс отмечу отличную поддержку болельщиков и качественную организацию матча в Санкт-Петербурге. В условиях пандемии сейчас очень непросто даются те моменты, которые раньше казались обыденными. Теперь надо закрепить успех в матче с Исландией в ближайший понедельник».

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