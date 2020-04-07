Все матчи MLB могут пройти в Аризоне из-за коронавируса

MLB обсуждает возможность проведения всех матчей в штате Аризона. Об этом сообщает АР со ссылкой на источники в Главной лиге бейсбола. Причина — пандемия коронавируса.

Сообщается, что клубы обсуждали такую возможность в режиме телефонной конференции. Это один из вариантов того, как начать сезон в условиях пандемии. Окончательное решение пока не принято.

В Аризоне достаточное количество площадок, позволяющих клубам MLB проводить тренировки. Половина из них готовилась к сезону именно в Аризоне, а друга половина — во Флориде. Сезон должен был начаться 26 марта, но из-за пандемии он стартует не ранее середины мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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