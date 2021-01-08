Умер легендарный бейсбольный тренер, олимпийский чемпион Томми Ласорда

Легендарный бейсбольный тренер Томми Ласорда умер в возрасте 93 лет, сообщает TSN. Он 20 лет возглавлял клуб MLB «Лос-Анджелес Доджерс» (с 1976 по 1996 год).

Под руководством Ласорды «Доджерс» дважды выиграли Мировую серию — в 1981 и 1988 году. В честь специалиста клуб вывел из обращения номер 2. В 1997 году Ласорда был включен в Зал славы бейсбола.

В 2000 году Ласорда повез сборную США на Олимпиаду в Сидней и выиграл для страны первое и пока единственное олимпийское золото в этом виде спорта.