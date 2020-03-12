Старт сезона MLB могут отложить из-за коронавируса

Руководство MLB из-за эпидемии коронавируса может отложить старт сезона-2019/20, сообщает AP. Официальное решение еще не принято, но в ближайшие часы ожидается заявление комиссара лиги Роба Мэнфреда.

Кроме того, будут отменены оставшиеся весенние игры клубов MLB.

MLB не откладывали с 1995 года, когда сезон был сокращен со 162 игр до 144 из-за забастовки игроков.

Ранее из-за эпидемии коронавируса было приостановлено проведение игр в НБА, НХЛ и MLS.