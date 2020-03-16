Начало сезона в МЛБ отложено из-за коронавируса

Начало сезона в МЛБ было отложено из-за коронавируса, сообщает сайт лиги.

Решение было принято после рекомендации Центра по предупреждению и контролю заболеваний США об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за распространения коронавируса.

Сезон МЛБ с участием 30 клубов должен был начаться 26 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи пациентов скончались. При этом около 75 тысяч заболевших выздоровели.

В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19.

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