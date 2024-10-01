На 84-м году жизни умер легендарный бейсболист Пит Роуз

Легендарный бейсболист Пит Роуз скончался в возрасте 83 лет, сообщает ABC News.

Причина смерти не называется. По данным источника, в момент смерти Роуз не находился под наблюдением врачей, его обнаружил член семьи.

Уроженец Цинциннати выступал в Главной лиге бейсбола (MLB) с 1963 по 1986 год. Он трижды выигрывал чемпионат и по одному разу становился самым ценным игроком лиги и мировой серии.

На счету Роуза множество рекордов — он лидирует по количеству хитов (4256) и сыгранных матчей (3562) в MLB.