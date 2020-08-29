MLB выразила соболезнования в связи со смертью актера Боузмана от рака

MLB в официальном Instagram выразила соболезнования родственникам актера Чедвика Боузмана, который скончался утром 29 августа.

Мы опустошены трагической потерей Чедвика Боузмана, — говорится в сообщении. — Его превосходное исполнение в фильме «42» выдержит испытание временем и послужит мощным средством рассказать историю публике для будущих поколений.

Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака толстой кишки 4-й стадии. Актер снялся в фильме «42», где играл Джеки Робинсона — первого темнокожего игрока в MLB.

Также Боузман известен по ролям в фильмах «Черная пантера», «21 мост» и «Пятеро одной крови».