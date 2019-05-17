Минспорт РФ поможет кубинским бейсболистам при получении гражданства РФ

Министерство спорта РФ окажет содействие в получении кубинскими бейсболистами российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова. В пятницу он встретился со сборной России, в составе которой, в частности тренируется кубинец Джуниор Вальенте.

-Да, мы будем помогать, - сказал Колобков. - У нас есть определенный порядок, ребята обращаются в миграционную службу. В команде есть несколько кубинцев, они также работают тренерами, помогают нашим ребятам. Они ассимилируются, поэтому их надо поддержать.

Это нормально - вопрос ассимиляции тех, кто хочет выступать за сборную России, не важно, в каком виде спорта. Кто видит себя россиянином, изучает русский язык, кто хочет помогать нашим детям тренироваться, развиваться и повышать мастерство. Здесь ничего такого нет.