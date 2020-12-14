Клуб MLB «Кливленд» уберет из названия прозвище «Индейцы»

Клуб MLB «Кливленд» уберет из названия прозвище «Индианз» («Индейцы»), сообщает пресс-служба лиги. Ранее он уже неоднократно получал критику за название, оскорбительное для коренных американцев.

Клуб был основан 105 лет назад и все эти годы существовал под данным именем. В заявлении они указали, что начали процесс поиска нового названия.

«Кливленд» дважды за свою историю выигрывал Мировую серию — в 1920 и 1948 году.

В 2019 году аналогичная смена названия произошла и в американском футболе. Клуб «Вашингтон» убрал из названия слово «Редскинз» («краснокожие»).