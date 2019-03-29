Известному бейсболисту предъявлены обвинения в сексуальном насилии над дошкольником

Коллегия присяжных Техаса предъявила обвинения бывшему питчеру "Нью-Йорк Янкиз" и "Техас" Рейнджерс" Джону Веттеленду в трех случаях сексуального насилия над ребенком, сообщает Sports Illustrated. В январе 52-летний Веттеленд был заключен под стражу по данному обвинению и освобожден под залог в 25 тысяч долларов.

По данным СМИ, Веттеленд обвиняется по меньшей мере в трех случаях сексуального насилия над малолетним родственником в период с октября 2004 по октябрь 2006 года. Мальчику на тот момент было от четырех до шести лет.

Веттеленд - чемпион и самый ценный игрок Мировой серии-1996, рекордсмен по сейвам в MLB того же года, трехкратный участник Матча всех звезд и член зала славы "Техас Рейнджерс". В 2000 году он завершил профессиональную карьеру.