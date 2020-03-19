1 год назад был заключен самый крупный контракт в истории спорта — бейсболист Майк Траут подписал 12-летнее соглашение с «Лос-Анджелес Энджелс» на общую сумму в 430 миллионов долларов. Ранее самый крупный контракт был у боксера Сауля Альвареса — 365 миллионов евро.

28-летний бейсболист трижды становился самым ценным игроком MLB, а также 8 раз становился участником матча всех звезд.