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Сегодня, 17:05

Доминиканский бейсболист Сото договорился с «Нью-Йорк Метс» о рекордном контракте в истории спорта

Алина Савинова
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Хуан Сото.
Фото Global Look Press

Доминиканский бейсболист Хуан Сото заключил с клубом МЛБ «Нью-Йорк Метс» соглашение на сумму 765 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Это крупнейшая сделка в истории профессионального спорта. Отмечается, что контракт рассчитан на 15 лет и включает пункт о расторжении после сезона-2029.

Сото выступает в МЛБ с 2018 года. Прошлый сезон он провел в составе «Янкис», который также сделал предложение 26-летнему доминиканцу о 16-летнем контракте на 760 миллионов долларов. Однако Сото принял решение в пользу «Метс».

До этого момента крупнейшим контрактом в истории спорта было соглашение японского бейсболиста Сехэя Отани с «Лос-Анджелес», который стороны заключили в декабре 2023 года (10-летнее соглашение на сумму 700 миллионов долларов).

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