Доминиканский бейсболист дисквалифицирован на 81 матч за домашнее насилие

Доминиканский бейсболист Доминго Херман дисквалифицирован на 81 матч. Игрока «Нью-Йорк Янкиз» признали виновным в домашнем насилии, сообщает AP.

Херман был отстранен в сентябре 2019 года после того, как МЛБ была уведомлена о том, что 27-летний доминиканец был вовлечен в ссору со своей женой. Поскольку он уже пропустил 18 игр, его дисквалификация в новом сезоне составит 63 матча.