Четыре матча MLB перенесены. Команды устроили бойкот, протестуя против расизма

В главной лиге бейсбола (MLB) были перенесены четыре матча. По сообщениям американских журналистов, команды устроили протест против расизма в американском обществе. 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.

На данный момент перенесены четыре матча: «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Эйнджелс»", «Милуоки» — «Цинциннати», «Сан-Диего» — «Сиэтл» и «Сан Франсиско» — «Лос-Анджелес Доджерс». При этом большая часть матчей либо уже состоялась, либо продолжается в эти минуты.

Ранее также перенесены все матчи НБА, WNBA, MLS (кроме одной игры). Кроме того, японская темнокожая теннисистка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Нью-Йорке в знак протеста. При этом в НХЛ пока не был перенесен ни один матч.