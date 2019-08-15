Болельщик на бейсбольном матче умер во время конкурса по поеданию тако
15 августа 2019, 08:36
В Калифорнии после бейсбольного матча умер один из болельщиков, сообщает AP. 41-летний Дана Хатчингс участвовал в состязаниях по поеданию тако в перерыве матча. Вскоре после этого его доставили в клинику, где он скончался. Неизвестно, сколько тако он успел съесть и выиграл ли конкурс.
По словам журналиста Мэтью Бойлана, находившегося на игре, он ел очень быстро по сравнению с другими участниками.
— Он как будто никогда не ел раньше, — вспоминает Бойлан. — Он просто пихал тако себе в рот, не разжевывая.
Через семь минут после начала соревнования Хатчингс упал лицом на стол, а затем свалился на землю.