Американский бейсболист стал первым игроком в истории спорта, сыгравшим за обе команды в одном матче

Бейсболист «Бостон Ред Сокс» Дэнни Дженсен стал первым игроком в истории профессионального спорта, который сыграл за обе команды в официальном матче.

29-летний Дженсен вышел на поле в составе «Торонто Блю Джейс» 26 июня 2024 года в матче североамериканской МЛБ против своего нынешнего клуба, но встреча не была доиграна. Остаток матча было решено перенести на 27 августа.

27 июля Дженсена обменяли в «Бостон», и на доигровку против своего бывшего клуба он вышел уже в составе «Ред Сокс».