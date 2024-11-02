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Большая утрата. Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Егор Сергеев
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Чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов ушел из жизни.
Фото Федерация хоккея с мячом России
Осиротела хоккейная династия.

В возрасте 71 года ушел из жизни мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов. Информация о смерти многократного чемпиона Советского Союза появилась на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Причины не называются.

Чем прославился Виктор Ломанов

Ломанов становился двукратным чемпионом СССР и победителем Кубка европейских чемпионов в составе красноярского «Енисея» в качестве игрока. В 1981 году Виктор Иванович завершил карьеру из-за травмы спины и начал тренировать.

В новой роли он еще четыре раза сделал «Енисей» чемпионом Советского Союза, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз — Кубок мира, навсегда вписав себя в историю отечественного спорта.

В 1992 году Ломанов был главным тренером сборной России. Он также работал гендиректором «Енисея», директором дворца спорта «Сокол». Много времени посвящал обучению детей.

За годы работы Виктор Иванович удостоился ряда званий: мастер спорта СССР международного класса (1981), заслуженный тренер РСФСР (1986), заслуженный тренер СССР (1991), заслуженный работник физической культуры РФ (1998).

Чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Фото ХК «Енисей»

Брат и племянник Ломанова также звезды

Виктор Ломанов — старший брат пятикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Сергея Ломанова и дядя десятикратного чемпиона мира в составе сборной России Сергея Ломанова-младшего.

«Виктор уже с молодых лет был лидером команды. Он выступал на позиции нападающего. Кстати, его брат Сергей Ломанов по манере был очень похож на Виктора. Та же скоростная индивидуальная игра сочеталась с комбинационной. И только травмы помешали ему играть в сборной СССР. Он и закончил почти в 30 лет из-за хронической травмы спины», — указано в сообщении «Енисея».

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Когда и где пройдут похороны

Прощание с Виктором Ломановым состоится 4 ноября в зале церемоний на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили в пресс-службе «Енисея». Начало — в 11.00 по местному времени.

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