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19 марта, 19:20

Золотой армейский хет-трик. «СКА-Хабаровск» стал чемпионом страны

Евгений Конов
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«СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»
Фото «СКА-Нефтяник»
В воскресенье на глазах 9152 зрителей финишировал XXXI чемпионат России среди клубов Суперлиги.

Суперлига. XXXI чемпионат России. Финал
«СКА-Нефтяник» — «Кузбасс» — 3:1 (1:0)
Голы: Джусоев, 22 (1:0), Дарковский, 53 (2:0), Егорычев, 67 (2:1), Шардаков, 80 (3:1).

Первый финал «Кузбасса» за 17 лет

Финал самого главного и самого длинного хоккейного марафона 2022/23 годов принял Хабаровск: к осенним кубковому «Финалу восьми» и матчу за Суперкубок России краевая столица, выиграв конкурс на право проведения матча, добавила венец всего сезона. Безусловно, заявка на домашний финал утяжелила и без того статусность местного «СКА-Нефтяника» как фаворита на бумаге, но финал есть финал: всего один матч и последние 90 минут сезона, в которых все нужно доказывать заново. Кажется, уже никто и не вспоминал про тяжелейшие полуфинальные серии, закончившиеся в Кемерове и на Дальнем Востоке во вторник: в «Ерофее» писалась новая страница в клубной истории как дальневосточников, так и «Кузбасса», впервые за 17 лет вышедшего в финал.

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С бумаги армейцы сразу переходят на лед: в течение первых десяти минут — сразу 5 угловых! Но КПД такой же, как и нули на табло в начале встречи: половину магнитит прямо на свое тело 42-летний ветеран Алексей Чижов, а Артем Катаев здорово выкатывается из ворот и гасит долетающие таки мячи. Завладев инициативой, почти все свои комбинации хозяева грузят на Владимира Каланчина, а сибиряки в контратаке бьют при любой мало-мальской возможности. До середины тайма — куда больше борьбы, чем игры, пока Алана Джусоева не забывает в радиусе вся оборона «Кузбасса» — 1:0.

Хоккеисты «СКА-Нефтяника»
«СКА-Нефтяник»

«Паука подсмотрел у Кузнецова»

Впрочем, первый гол игру не раскрывает, а вот после перерыва кемеровчане наконец сочиняют-таки первый реальный момент: на 49-й минуте Баздырев разбирается с семью (!) соперниками, но бросок после такого прохода, что называется, совсем не «на рубль»... А вот «СКА-Нефтяник» буквально в три передачи доставляет мяч Роману Дарковскому, который прошивает вратаря между щитков и несется к трибунам, изображая паука. «Это я в НХЛ у Евгения Кузнецова подсмотрел», — признается после финала 21-летний нападающий. Подсмотрел и забил!

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Два мяча в таком финале — уже заявка. Но «Кузбасс» не только сокращает отрыв, благодаря соло Александра Егорычева, но и возвращает интригу! Сибиряки раз за разом напрягают хозяев на их половине поля и, разумеется, вынуждают дальневосточников ошибаться: в одном из эпизодов вратарь Лев Шишкин, для которого такой финал — первый в карьере, тащит уже мертвый мяч после броска Симона Янссона... Но у армейцев, которым перед сезоном только ленивый не «выписывал» победы во всех турнирах, наконец, заходит самый нужный угловой: на 80-й минуте капитан Юрий Шардаков реализует тринадцатую (!) попытку, снимая все вопросы и заодно сохраняя нервные клетки болельщикам. А еще становится лучшим бомбардиром клуба в чемпионате, в 33 года выдавая, пожалуй, лучший сезон в карьере.

Хоккеисты «СКА-Нефтяника»
«СКА-Нефтяник»

С носилок — в финал

Но герой этого финала для многих — защитник «СКА-Нефтяника» Валерий Ивкин, которого в понедельник во время полуфинала с «Динамо» унесли со льда «Ерофея» недвижимым на носилках после жуткого удара спиной о штангу, а он невероятным образом не только вернулся на лед, но и отыграл все 90 минут в «старте». Ведь в финалах, как говорят, не играют только мертвые...

В заключительные минуты сезона зрители, которых на трибунах собралось 9152 человека (и это рекорд чемпионата), запускают волну. «У нас волны лет восемь не было! — шутит один из работников арены. — С первого чемпионата мира в 2015-м». А теперь есть повод: «СКА-Нефтяник» завоевывает пятый чемпионский титул в истории, добавляя его к осенним Кубку и Суперкубку России и совершая самый что ни на есть «золотой хет-трик». Бронзу накануне, в субботу, 18 марта, завоевывает «Водник», который в матче за третье место в третий раз за сезон обыгрывает «Динамо» (6:4). Прошлогодний триумфатор же, потеряв летом пятерых сборников, впервые за пять лет остается вне пьедестала. Как минимум на ближайший год в России — новый чемпион!

ХК Кузбасс
ХК СКА-Нефтяник
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