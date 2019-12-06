Женский чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет в Осло

Чемпионат мира среди женских команд пройдет с 19 по 22 февраля 2020 года в норвежском Осло, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Предварительный турнир с участием 9 сборных — Швеции, России, Норвегии, Финляндии, США, Китая, Швейцарии, Эстонии и Японии — будет сыгран 19-20 февраля, а 21 февраля состоятся полуфиналы. Финал намечен на 22 февраля.

В Осло пройдет 10-й женский чемпионат мира по хоккею с мячом, соревнования проходят раз в два года. В финал соревнований выходили только сборные России и Швеции, скандинавские спортсменки восемь раз побеждали на чемпионатах мира.