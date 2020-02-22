Женская сборная России проиграла Швеции в финале ЧМ

Женская сборная России уступила Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом — 1:3. Единственный мяч у россиянок провела Диана Липанова.

Это десятый официальный розыгрыш турнира, во всех десяти финалах встречались россиянки и шведки. Скандинавская команда выиграла ЧМ в девятый раз, Россия побеждала единственный раз в 2014 году.

В матче за бронзу Норвегия обыграла Финляндию 6:1. У норвежек это шестая бронза в истории (еще четыре — у финок).