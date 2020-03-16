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Все клубы суперлиги и высшей лиги должны согласовывать тренировки с ФХМР

19:06

Все клубы российской суперлиги и высшей лиги обязаны заранее согласовывать все тренировочные мероприятия и контрольные матчи с Федерацией хоккея с мячом России, сообщает официальный сайт ФХМР.

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В связи с эпидемией коронавируса уже были отменены матчи за третье место суперлиги между «Водником» и «Енисеем», а финал между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» перенесен на неопределенный срок.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/13911/

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