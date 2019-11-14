«Водник» забил 8 голов в ворота «Строителя», московское «Динамо» обыграло «Волгу»

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом «Водник» забил 8 голов в ворота «Строителя» (8:0).

В другом матче дня московское «Динамо» обыграло «Волгу».

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 14:3 (7:1)

Кузбасс (Кемерово) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 9:7 (3:3)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Родина (Киров) — 11:1 (5:1)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Старт (Нижний Новгород) — 9:3 (1:0)

Водник (Архангельск) — Строитель (Сыктывкар) — 8:0 (5:0)

Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 6:9 (1:5)