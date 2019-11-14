«Водник» забил 8 голов в ворота «Строителя», московское «Динамо» обыграло «Волгу»
20:54
В матче регулярного чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом «Водник» забил 8 голов в ворота «Строителя» (8:0).
В другом матче дня московское «Динамо» обыграло «Волгу».
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 14:3 (7:1)
Кузбасс (Кемерово) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 9:7 (3:3)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Родина (Киров) — 11:1 (5:1)
Байкал-Энергия (Иркутск) — Старт (Нижний Новгород) — 9:3 (1:0)
Водник (Архангельск) — Строитель (Сыктывкар) — 8:0 (5:0)
Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 6:9 (1:5)
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