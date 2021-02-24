«Водник» переиграл «Енисей»

В Архангельске «Енисей» встречался с местным «Водником». Хозяева одолели соперника со счетом 7:6

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Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 7:6 (2:1)

24 февраля.

Старт (Нижегородская область) — Кузбасс (Кемерово) — 5:3 (3:1)

24 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 5:6 (2:4)

24 февраля.

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 4:2 (3:0)

24 февраля.

Динамо (Москва) — Волга (Ульяновск) — 9:4 (4:1)

24 февраля.

Мурман (Мурманск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 4:4 (2:1)

24 февраля.