«Водник» переиграл «Енисей»
21:00
В Архангельске «Енисей» встречался с местным «Водником». Хозяева одолели соперника со счетом 7:6
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Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 7:6 (2:1)
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