«Водник» не сможет сыграть в матчах за третье место из-за карантина

«Водник» не сможет принять участие в матчах за третье место чемпионата России по хоккею с мячом по причине распространения коронавируса. Команда закрыта на карантин, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

— После возвращения команды «Водник» с выездной встречи в Хабаровске все игроки, тренерский состав будут помещены на карантин в течение 14 дней согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В связи с этим не представляется возможным продолжать участие в чемпионате России, — говорится в письме «Водника» в адрес президента ФХМР Бориса Скрынника.

Матчи за третье место чемпионата России должны пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта соответственно. Финал турнира между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» запланирован на 21 марта. Он должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом. Решение относительно места проведения финального матча будет принято позднее.

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