9 августа, 10:57

В Международной федерации бенди рассчитывают, что МОК скоро поменяет позицию по россиянам

Алина Савинова

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи ожидает, что МОК в скором времени изменит позицию по поводу выступления россиян на международных соревнованиях.

Российские и белорусские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой FIB с 2022 года.

«FIB следует рекомендациям МОК в этом отношении. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения», — цитирует Адамфи ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
