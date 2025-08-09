В Международной федерации бенди рассчитывают, что МОК скоро поменяет позицию по россиянам

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи ожидает, что МОК в скором времени изменит позицию по поводу выступления россиян на международных соревнованиях.

Российские и белорусские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой FIB с 2022 года.

«FIB следует рекомендациям МОК в этом отношении. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения», — цитирует Адамфи ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.