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«Уральский Трубник» проиграл «Болльнесу» два раза за пять часов и выбыл с Кубка мира

21:32

«Болльнес» стал первым полуфиналистом Кубка мира. Шведский клуб взял верх над «Уральским Трубником» — 2:1. Примечательно, что 5 часов назад первоуральцы также уступили «Болльнесу» в заключительной игре группового турнира (3:1).

Четвертьфиналисты Кубка мира сами выбирали себе соперников по плей-офф, и «Болльнес» предпочел провести вторую игру подряд с «Трубником».

Кубок мира среди клубов

1/4 финала

«Болльнес» (Швеция) — «Уральский трубник» (Россия) — 2:1 (1:0)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/worldcup/2019/

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