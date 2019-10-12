«Уральский Трубник» проиграл «Болльнесу» два раза за пять часов и выбыл с Кубка мира
21:32
«Болльнес» стал первым полуфиналистом Кубка мира. Шведский клуб взял верх над «Уральским Трубником» — 2:1. Примечательно, что 5 часов назад первоуральцы также уступили «Болльнесу» в заключительной игре группового турнира (3:1).
Четвертьфиналисты Кубка мира сами выбирали себе соперников по плей-офф, и «Болльнес» предпочел провести вторую игру подряд с «Трубником».
Кубок мира среди клубов
1/4 финала
«Болльнес» (Швеция) — «Уральский трубник» (Россия) — 2:1 (1:0)