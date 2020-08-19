У 11 представителей ульяновской «Волги» выявлен коронавирус

Администрация клуба «Волга» сообщила, что по результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом COVID-19, которое было проведено 17 августа, были получены положительные результаты у 11 человек — это игроки и тренерский штаб, сообщает сайт клуба.

Команда в полном составе будет находиться в режиме самоизоляции до 2 сентября с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заболевшие проходят курс лечения.