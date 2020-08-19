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У 11 представителей ульяновской «Волги» выявлен коронавирус

16:11
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Администрация клуба «Волга» сообщила, что по результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом COVID-19, которое было проведено 17 августа, были получены положительные результаты у 11 человек — это игроки и тренерский штаб, сообщает сайт клуба.

Команда в полном составе будет находиться в режиме самоизоляции до 2 сентября с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заболевшие проходят курс лечения.

Дополнительная информация:

https://volga-hc.ru/press-tsentr/novosti/1986-osnovnaya-komanda-na-karantine

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