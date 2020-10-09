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Суперкубок России по хоккею с мячом будет разыгран в Хабаровске

14:20
Суперкубок России. Фото ФХМР.
Суперкубок России. Фото ФХМР.
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Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Хабаровске, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Матч пройдет 1 ноября на «Ерофей Арене». В матче за Суперкубок примут участие хабаровский «СКА-Нефтяник», признанный чемпионом России сезона-2019/20, и победитель Кубка России — 2020.

Матчи Кубка России проходят в Ульяновске. В полуфинале сыграют «СКА-Нефтяник», «Динамо», «Волга» и «Енисей».

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/14310/

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