Суперкубок России по хоккею с мячом будет разыгран в Хабаровске

Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Хабаровске, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Матч пройдет 1 ноября на «Ерофей Арене». В матче за Суперкубок примут участие хабаровский «СКА-Нефтяник», признанный чемпионом России сезона-2019/20, и победитель Кубка России — 2020.

Матчи Кубка России проходят в Ульяновске. В полуфинале сыграют «СКА-Нефтяник», «Динамо», «Волга» и «Енисей».