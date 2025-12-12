Субботний тур чемпионата России по бенди начнется с минуты молчания в память о Скрыннике

Матчи ближайшего тура чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания в память о Борисе Скрыннике, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

13 декабря в рамках 10-го тура суперлиги пройдут игры в Хабаровске, Красноярске, Первоуральске, Абакане, Нижнем Новгороде и Казани. Все они начнутся с траурного ритуала.

Скрынник скончался 11 декабря в возрасте 77 лет. Он с 2009 года занимал пост президента Федерации хоккея с мячом.

Скрынник выступал за сыктывкарский «Строитель» и «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей. По окончании игровой карьеры он на разных должностях работал в «Лесопильщике», «Северной Двине», «Воднике» и московском «Динамо». С 2006 по 2022 год Скрынник также был главой Международной федерации бенди.