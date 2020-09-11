Стартовал Кубок России-2020/21. «Енисей» разгромил «Уральский трубник», «Динамо» — «Строитель»
19:39
Состоялись первые матчи Кубка России-2020/21. Самый крупный результат был зафиксирован в игре московского «Динамо» со «Строителем» — 11:0.
Кубок России
Восток
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:9 (0:4)
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 10:0 (3:0)
Запад
«Водник» (Архангельск) — «Родина» (Киров) — 3:4 (3:2)
«Динамо» (Москва) — «Строитель» (Сыктывкар) — 11:0 (9:0)
«Мурман» (Мурманск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:10 (1:6)
«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижегородская область) — 5:4 (2:2)