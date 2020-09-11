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Стартовал Кубок России-2020/21. «Енисей» разгромил «Уральский трубник», «Динамо» — «Строитель»

19:39

Состоялись первые матчи Кубка России-2020/21. Самый крупный результат был зафиксирован в игре московского «Динамо» со «Строителем» — 11:0.

Кубок России

Восток

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:9 (0:4)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 10:0 (3:0)

Запад

«Водник» (Архангельск) — «Родина» (Киров) — 3:4 (3:2)

«Динамо» (Москва) — «Строитель» (Сыктывкар) — 11:0 (9:0)

«Мурман» (Мурманск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:10 (1:6)

«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижегородская область) — 5:4 (2:2)

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