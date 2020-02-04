«Старт» сыграл вничью с «Родиной» в матче ЧР по бенди

«Старт» сыграл вничью с «Родиной» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 3:3.

В составе нижегородского клуба отличились Роман Ледянкин, Дмитрий Черных и Анатолий Голубков. У гостей отличились Алексей Бушуев, Станислав Исмагилов и Егор Шицко.

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Регулярный чемпионат

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Водник (Архангельск) — 6:2 (1:1)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 8:2 (1:1)

Кузбасс (Кемерово) — Динамо (Москва) — 7:2 (3:1)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Строитель (Сыктывкар) — 2:6 (1:2)

Енисей (Красноярск) — Динамо-Казань (Казань) — 8:2 (2:1)

Уральский Трубник (Первоуральск) — Мурман (Мурманск) — 3:3 (2:1)

Старт (Нижний Новгород) — Родина (Киров) — 3:3 (1:2)

4 февраля.