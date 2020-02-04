«Старт» сыграл вничью с «Родиной» в матче ЧР по бенди
20:41
«Старт» сыграл вничью с «Родиной» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 3:3.
В составе нижегородского клуба отличились Роман Ледянкин, Дмитрий Черных и Анатолий Голубков. У гостей отличились Алексей Бушуев, Станислав Исмагилов и Егор Шицко.
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Водник (Архангельск) — 6:2 (1:1)
Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 8:2 (1:1)
Кузбасс (Кемерово) — Динамо (Москва) — 7:2 (3:1)
Сибсельмаш (Новосибирск) — Строитель (Сыктывкар) — 2:6 (1:2)
Енисей (Красноярск) — Динамо-Казань (Казань) — 8:2 (2:1)
Уральский Трубник (Первоуральск) — Мурман (Мурманск) — 3:3 (2:1)
Старт (Нижний Новгород) — Родина (Киров) — 3:3 (1:2)
4 февраля.
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