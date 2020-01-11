«Старт» победил «Волгу» в матче чемпионата России

Нижегородский «Старт» обыграл ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в субботу в Ульяновске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Старта».

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Енисей (Красноярск) — Динамо (Москва) — 7:1 (4:0)

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Уральский Трубник (Первоуральск) — Строитель (Сыктывкар) — 8:6 (3:2)

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Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:7 (1:1)

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Динамо-Казань (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 6:5 (3:3)

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Водник (Архангельск) — Родина (Киров) — 4:1 (3:1)

11 января.

Волга (Ульяновск) — Старт (Нижний Новгород) — 1:2 (0:2)

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