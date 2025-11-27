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27 ноября 2025, 18:10

Скрынник из-за болезни покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник покинет пост в связи с продолжительной болезнью.

Исполком ФХМР большинством голосов выдвинул на пост директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса.

«В связи с состоянием здоровья президента ФХМР ряд членов исполкома обратились в исполком утвердить дату внеочередной конференции», — цитирует Мяуса ТАСС.

Внеочередная конференция ФХМР, на которой выберут нового главу организации, состоится 26 декабря.

Скрынник занимал должность президента ФХМР с 2009 года. С 2009 по 2022 год он возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом.

Источник: ТАСС
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Борис Скрынник
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