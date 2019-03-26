Скрынник допускает появление чемпионата Европы по бенди и возвращение на ЧМ группы C

Президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник допустил, что в ближайшем будущем может появиться чемпионат Европы по хоккею с мячом, а на чемпионатах мира вернется группа C.

- За последнее десятилетие ФХМР очень многое делает для успешного выступления сборных команд России по хоккею с мячом: это касается и экипировки, и медицинского, и материального обеспечения, - цитирует "Российской газета" Скрынника. - Результаты сборных - один из показателей работы спортивных федераций.

- Хоккей с мячом блестяще дебютировал в программе Зимних Универсиад: две медали в копилку России, полные трибуны, внимание СМИ. Что нужно сделать, чтобы участие вида спорта не стало разовой акцией?

- Такого не случится! Хоккей с мячом - полноценный член FISU, официально признанный зимний вид спорта. Была проведена титаническая работа по включению нашего вида спорта в программу Всемирных студенческих Игр, получена большая поддержка президента FISU Олега Матыцина, за что ему огромное "спасибо". Кроме того, необходимо было соблюсти строгий процедурный регламент. Мы уже получили от FISU позитивные отзывы о дебюте хоккея с мячом на Универсиаде-2019, а о зрительском интересе сами за себя говорят объем телевизионных трансляций и заполняемость трибун во время матчей как мужского, так и женского хоккейных турниров. Следующую зимнюю Универсиаду в 2021 году принимает Швейцария, которая в этом сезоне дебютировала на мужском чемпионате мира в Венерсборге. Так что, уверен, все шансы выступить там у нас, учитывая значительное расширение географии мирового хоккея с мячом, есть. Количество стран растет с каждым годом, и сегодня FIB реально понимает, что назрела необходимость проведение отдельного Чемпионата Европы, а также появление группы С на чемпионатах мира.

Группа C присутствовала на чемпионатах мира один раз - в 2012 году. Тогда в ней сыграли сборные Эстонии, Японии и Киргизии. На последнем чемионате мира участвовали 20 команд (8 в турнире A и 12 - в турнире B). 15 из них представляли Европу, в турнире A была только одна сборная не из Европы - США. Чемпионат Европы по хоккею с мячом был разыгран один раз - в 1913 году, первый чемпионат мира состоялся в 1957 году.