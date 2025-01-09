Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 13:10

Скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Хардин

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ушел из жизни советский хоккеист с мячом Валентин Хардин, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Четырехкратный чемпион мира умер 7 января в возрасте 86 лет.

«Печальное известие пришло из Екатеринбурга — на 87-м году жизни скончался четырехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Федоровича», — говорится в заявлении федерации.

Хардин выступал за кировскую «Родину», свердловские «Уралхиммаш» и СКА. Он является четырехкратным чемпионом СССР (1960, 1962, 1966, 1971, 1974), а также обладателем Кубка европейских чемпионов (1975).

После завершения игровой карьеры Хардин работал тренером и судьей.

Читайте также
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Верховный суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трехкратный чемпион мира по бенди Шамсутов в 51 год перешел в шведский «Тьюст Бенди»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости