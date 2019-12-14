«СКА-Нефтяник» с минимальным преимуществом вырвал победу у «Волги»

«СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу» в регулярном чемпионате суперлиги. Чемпионы России уступали по ходу встречи, но смогли вырвать победу — 8:7. Последний раз они проигрывали в чемпионате 24 февраля (6:8 с «Динамо»), их беспроигрышная серия составляет 21 встречу.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Мурман» (Мурманск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:3)

«Динамо-Казань» (Казань) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 5:2 (2:0)

«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижний Новгород) — 4:5 (2:1)

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 7:3 (5:2)

«Волга» (Ульяновск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 7:8 (4:3)

«Динамо» (Москва) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:2 (1:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:3 (2:3)