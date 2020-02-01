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«СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» в суперлиге

15:11

«СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 13:4. Красноярцы, несмотря на крупное поражение, остались на первом месте, «СКА-Нефтяник» идет вторым, на 3 очка отставая от лидеров. При этом у действующих чемпионов России игра в запасе.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 13:4 (7:1)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 1:0 (0:0)

«Мурман» (Мурманск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 7:2 (5:0)

«Динамо-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 5:3 (2:1)

«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижний Новгород) — 5:3 (3:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Родина» (Киров) — 6:3 (4:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Водник» (Архангельск) — 3:11 (0:4)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2019-2020/

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