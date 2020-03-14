«СКА-Нефтяник» победил «Водник» и вышел в финал чемпионата России

Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил архангельский «Водник» в решающем матче полуфинальной серии чемпионата России со счетом 5:2. Таким образом, хабаровчане выиграли серию до двух побед и вышли в финал.

Накануне «СКА-Нефтяник» уступил «Воднику», прервав победную серию в домашних матчах национального первенства, которая длилась 1486 дней.

Теперь в финале «Нефтяник» сыграет против «Динамо». Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 21 марта в Кемерово на стадионе «Химик».

«СКА-Нефтяник» выигрывал чемпионат России на протяжении предыдущих трех сезонов. Самым титулованным клубом страны является «Водник», на счету которого девять чемпионских титулов.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Водник (Архангельск) — 5:2 (2:1)