«СКА-Нефтяник» победил «Водник» и продлил беспроигрышную серию

Чемпион России «СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 4:1. Хабаровчане лидируют в таблице с 9 победами и 1 ничьей в 10 играх сезона.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Мурман» (Мурманск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:4 (2:1)

«Динамо-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:5 (2:1)

«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:4 (0:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:6 (1:3)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 5:3 (2:1)

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 6:4 (3:1)