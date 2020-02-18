«СКА-Нефтяник» победил «Динамо», «Водник» вышел на третье место

«СКА-Нефтяник» победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 7:4. Осечкой бело-голубых воспользовался «Водник». Архангелогородцы одолели «Кузбасс» и вышли на третье место.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 7:4 (3:2)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:2 (2:0)

«Мурман» (Мурманск) — «Родина» (Киров) — 2:2 (2:0)

«Старт» (Нижний Новгород) — «Динамо-Казань» (Казань) — 3:4 (0:2)

«Водник» (Архангельск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (1:0)

«Волга» (Ульяновск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 6:3 (2:2)