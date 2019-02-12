"СКА-Нефтяник" одержал 40-ю победу в 41 матче

"СКА-Нефтяник" разгромил "Зоркий" в регулярном чемпионате российской суперлиги. Хабаровчане в нынешнем сезоне выиграли 22 матча из 23 и один свели вничью. Их беспроигрышная серия продолжается уже 41 встречу. Последнее поражение команды Михаила Юрьева датируется 8 января 2018 года - тогда они уступили "Сибсельмашу" (2:3).

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Мурман" (Мурманск) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:1 (1:0)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Родина" (Киров) - 6:3 (3:1)

"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) - 7:5 (5:2)

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Зоркий" (Красногорск) - 14:2 (7:1)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 7:4 (2:2)

"Енисей" (Красноярск) - "Водник" (Архангельск) - 5:3 (2:1)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 5:6 (1:3)