«СКА-Нефтяник» обыграл «Мурман», «Енисей» забил 16 голов «Строителю», а «Водник» разгромил «Старт»
15:01
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.
Лидер турнирной таблицы, «СКА-Нефтяник», обыграл «Мурман» — 8:4. Теперь в активе команды 40 очков.
Занимающий вторую строчку «Енисей» обыграл «Строитель» — 16:5. Замыкающий тройку лидеров «Водник» разгромил «Старт» — 9:1.
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 16:5
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 6:4
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:10
«Мурман» (Мурманск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:8
«Динамо-Казань «(Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:3
«Водник» (Архангельск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 9:1
8 января.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...