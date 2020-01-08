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«СКА-Нефтяник» обыграл «Мурман», «Енисей» забил 16 голов «Строителю», а «Водник» разгромил «Старт»

15:01
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Завершились очередные матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

Лидер турнирной таблицы, «СКА-Нефтяник», обыграл «Мурман» — 8:4. Теперь в активе команды 40 очков.

Занимающий вторую строчку «Енисей» обыграл «Строитель» — 16:5. Замыкающий тройку лидеров «Водник» разгромил «Старт» — 9:1.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 16:5

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 6:4

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:10

«Мурман» (Мурманск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:8

«Динамо-Казань «(Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:3

«Водник» (Архангельск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 9:1

8 января.

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