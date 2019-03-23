"СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в первом матче финальной серии суперлиги

"СКА-Нефтяник" переиграл московское "Динамо" в первом матче финальной серии суперлиги – 5:3.

В составе победителей Эрик Петерссон и Павел Рязанцев оформили по дублю, еще один гол забил Василий Грановский. За москвичей забили Максим Василенко, Иван Щеглов и Михаил Сергеев.

Следующий матч команды проведут 24-го марта. Напомним, "СКА-Нефтяник" является победителем двух последних розыгрышей турнира.

Суперлига

Финал

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Динамо" (Москва) – 5:3 (2:2)

23 марта.

1-й матч