"СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в первом матче финальной серии суперлиги

"СКА-Нефтяник" переиграл московское "Динамо" в первом матче финальной серии суперлиги – 5:3.
В составе победителей Эрик Петерссон и Павел Рязанцев оформили по дублю, еще один гол забил Василий Грановский. За москвичей забили Максим Василенко, Иван Щеглов и Михаил Сергеев.
Следующий матч команды проведут 24-го марта. Напомним, "СКА-Нефтяник" является победителем двух последних розыгрышей турнира.
Суперлига
Финал
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Динамо" (Москва) – 5:3 (2:2)
23 марта.
1-й матч
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