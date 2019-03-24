"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" во втором матче финальной серии

Во втором матче финальной серии чемпионата России по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" дома обыграл московское "Динамо" (9:3).

В составе победителей отличились Юрий Викулин (дважды), Александр Ким, Алан Джусоев, Артем Бондаренко (трижды), Эрик Петерссон и Павел Рязанцев. У "Динамо" забивали Павел Пожилов, Дмитрий Барбаков и Владислав Тарасов.

Хабаровский клуб повел в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 27 марта. В случае необходимости также состоятся матчи 28 и 31 марта.

Чемпионат России. Суперлига

Финал

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 9:3 (4:1)

24 марта.